Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство
Суд арестовал жителя Уссурийска в Приморье, обвиняемого в покушении на убийство своей знакомой. Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошел 18 июля, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её. Об этом пишет РИА Новости.
Пострадавшая была срочно доставлена в городскую больницу, однако, несмотря на усилия медиков, она скончалась на следующий день. В связи с этим прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «д» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, которое квалифицируется как умышленное причинение смерти с особой жестокостью.
Уссурийский районный суд, учитывая позицию прокурора, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся под контролем городской прокуратуры.
Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде пьяный водитель каршерингового автомобиля вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода, второму прохожему чудом удалось увернуться от машины.
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