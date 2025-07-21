Суд арестовал жителя Приморья, обвиняемого в покушении на убийство

21 июля 2025, 08:39

Суд арестовал жителя Уссурийска в Приморье, обвиняемого в покушении на убийство

Фото: iStock/simpson33

Суд арестовал жителя Уссурийска в Приморье, обвиняемого в покушении на убийство своей знакомой. Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошел 18 июля, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег её. Об этом пишет РИА Новости.