В Макеевке военный отомстил любовнику жены расстрелом
В Макеевке военный расстрелял любовника жены в поле
В Макеевке (ДНР) военнослужащий расстрелял из автомата любовника своей жены, который тоже оказался военным.
Вечером 10 июня 31-летний Вадим застал жену с 36-летним Андреем. Избив соперника, Вадим силой вывез его на военном УАЗе в поле, в районе Лунной улицы, и расстрелял. После этого он сжег УАЗ и скрылся.
Тело Андрея с огнестрельной раной головы было найдено на месте преступления. По данным «Базы», подозреваемый пока не задержан.
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