Появились подробности о мигранте, который похитил и удерживал в квартире 14-летнюю россиянку

17 июня 2025, 12:33

Похитивший 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга мигрант не говорит по-русски

Фото: iStock/nixki

Мигрант, который увез 14-летнюю россиянку из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал в квартире на протяжении двух недель, не говорит по-русски. Об этом сообщает Е1.ru.





Знакомый парня рассказал, что тот работает оператором станков в матрасном цеху мебельного центра. Иностранец снимал квартиру вместе со своими коллегами.

«Когда он пропал, приходили домой полицейские, искали его. Родители девочки тоже приходили», — добавил его приятель.