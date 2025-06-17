Появились подробности о мигранте, который похитил и удерживал в квартире 14-летнюю россиянку
Похитивший 14-летнюю школьницу из Екатеринбурга мигрант не говорит по-русски
Мигрант, который увез 14-летнюю россиянку из Екатеринбурга в Челябинск и удерживал в квартире на протяжении двух недель, не говорит по-русски. Об этом сообщает Е1.ru.
Знакомый парня рассказал, что тот работает оператором станков в матрасном цеху мебельного центра. Иностранец снимал квартиру вместе со своими коллегами.
«Когда он пропал, приходили домой полицейские, искали его. Родители девочки тоже приходили», — добавил его приятель.При этом отец запрещал дочери общаться с иностранным специалистом. Родители девочки предполагают, что он мог надругаться над ней. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Перед этим сообщалось, что неизвестные похитили молодую девушку в Москве.