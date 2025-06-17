Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии за убийство жены на глазах дочери

17 июня 2025, 12:45

В Петербурге суд приговорил мужчину к 18 годам за убийство жены на глазах дочери

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор местному жителю, который расправился со своей женой на глазах их общей дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК РФ.