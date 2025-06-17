Суд приговорил мужчину к 18 годам колонии за убийство жены на глазах дочери
Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор местному жителю, который расправился со своей женой на глазах их общей дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК РФ.
Мужчина был осужден на 18 лет колонии строгого режима и обязан выплатить три миллиона рублей в качестве компенсации потерпевшим.
Вечером 22 сентября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, осужденный начал ссору с женой. В ходе конфликта он взял нож и нанёс ей не менее 57 ударов, после чего продолжил атаку, ударив женщину ещё не менее 30 раз в область жизненно-важных органов.
Несовершеннолетняя дочь пары стала свидетелем этих событий. Она испугалась и обратилась за помощью к соседям, которые вызвали экстренные службы.
Ранее стало известно, что в Новосибирске 53-летний мужчина расчленил 69-летнюю знакомую, назвавшую его дебилом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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