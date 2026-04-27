Лошадь стала причиной смертельной аварии в Красноярском крае
19-летний водитель не справился с управлением и врезался в лошадь на трассе в Красноярском крае. О трагических последствиях аварии сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ‑21124 двигался со стороны Ужура к Шарыпово. Вероятно, водитель не заметил стоящую в правом ряду лошадь и врезался в нее, после его машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате аварии погибли три человека. Жертвами стали сам автомобилист и двое несовершеннолетних пассажиров. В причинах и обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее авария в Пятигорске унесла жизнь подростка. Школьник ехал на питбайке и столкнулся с иномаркой.
