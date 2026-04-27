Двое детей чуть не сгорели заживо при пожаре в Челябинске
Пожар охватил территорию садового дома в Челябинске. В результате возгорания пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили в пресс‑службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент случился 27 апреля ранним утром около 04:00 (02:00 мск). К моменту прибытия первого пожарно‑спасательного подразделения огонь охватил садовый дом и баню.
Для ликвидации возгорания силы МЧС задействовали 19 человек личного состава и пять единиц техники. В общей сложности пожар тушили более 30 специалистов.
