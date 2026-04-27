Женщину-врача отстранили от работы за секс с психически нездоровым пациентом
Суд в Австралии отстранил врача Марию Бастас от практики минимум на два года после жалобы пациента с психическим расстройством. Об этом пишет news.com.au.
Мужчина впервые пришел к ней на прием в 2015 году. После встречи медик позвала его в кафе, купила кофе и предложила интим в машине. Так у пары началась связь, она продолжалась до 2018 года. По словам австралийца, они виделись несколько раз в неделю. Иногда встречи проходили прямо в кабинете, пока за стеной работал другой врач.
Еще один эпизод, как утверждает пациент, произошел на территории университета Маккуори. Женщина дарила ему духи от Armani, джинсы и 500 долларов. Позже врач начала держать дистанцию и вскоре прекратила общение. После расставания мужчина впал в депрессию, начал пить и курить. В 2022 году он подал официальную жалобу. На процессе Бастас отрицала обвинения.
