Подмосковные полицейские поймали банду разбойников по следам ДНК

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Пятерых человек, подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в ноябре 2024 году, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного МВД.
«По данным следствия, в ноябре прошлого года у подъезда одного из домов солнечногорского посёлка Майдарово злоумышленники напали на приезжего из Средней Азии, избили его и отняли пакет, в котором лежало 4 млн рулей, а потом уехали на иномарке», — говорится в сообщении.Оперативники обнаружили брошенный автомобиль злоумышленников у деревни Бухарово, взяли там образцы ДНК, сверили по базе генетической информации и выяснили, что в числе нападавших был ранее неоднократно судимый уроженец ближнего зарубежья. В результате полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии смогли задержать рецидивиста и четырёх его сообщников. Задержанные рассказали, что успели потратить отобранные у пострадавшего деньги.
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