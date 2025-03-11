Азербайджан отказал России в выдаче «золотой судьи» Хахалевой

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Азербайджан отказал России в экстрадиции бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, известной как «золотая судья». Решение об отказе было принято в ходе судебного заседания, сообщают издания Minval и «Sputnik Азербайджан».
Хахалева, задержанная 27 января в аэропорту Баку при попытке пройти паспортный контроль, сначала содержалась под арестом, но позже была передана под надзор полиции.
На заседании 4 февраля суд избрал меру пресечения в виде полицейского надзора, отказавшись удовлетворять запрос РФ. Адвокат Хахалевой, опрошенный «Коммерсантом», заявил об отсутствии официальной информации по этому поводу. Ранее азербайджанские правоохранители утверждали, что экстрадиция возможна после судебного решения, но итог оказался иным.
Скандальную известность Хахалева получила после «золотой» свадьбы дочери в 2017 году с участием звёзд эстрады (Басков, Меладзе и другие). Журналисты оценили стоимость мероприятия в 4,5 млн рублей, но судья утверждала, что организацией занимался её муж-предприниматель.
Позже адвокат Алексей Салмин оспорил наличие у неё юридического образования, однако Тбилисский университет подтвердил подлинность диплома.
Хахалева объявлена в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Её лишили полномочий судьи в 2020 году из-за прогулов (128 дней отсутствия на работе), а в 2021-м она покинула Россию.
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На заседании 4 февраля суд избрал меру пресечения в виде полицейского надзора, отказавшись удовлетворять запрос РФ. Адвокат Хахалевой, опрошенный «Коммерсантом», заявил об отсутствии официальной информации по этому поводу. Ранее азербайджанские правоохранители утверждали, что экстрадиция возможна после судебного решения, но итог оказался иным.
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Скандальную известность Хахалева получила после «золотой» свадьбы дочери в 2017 году с участием звёзд эстрады (Басков, Меладзе и другие). Журналисты оценили стоимость мероприятия в 4,5 млн рублей, но судья утверждала, что организацией занимался её муж-предприниматель.
Позже адвокат Алексей Салмин оспорил наличие у неё юридического образования, однако Тбилисский университет подтвердил подлинность диплома.
Хахалева объявлена в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Её лишили полномочий судьи в 2020 году из-за прогулов (128 дней отсутствия на работе), а в 2021-м она покинула Россию.
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Мария Моисеева