Подмосковные полицейские поймали серийного похитителя автомобильных зеркал

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мытищинское полицейские задержали по подозрению в серии краж автомобильных зеркал 27-летнего жителя Павловского Посада, ранее судимого за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина выбирал определённые модели машин, припаркованных на улицах в Мытищах, и отрывал у них зеркала. Всего от его действий пострадало шесть иномарок, общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Установить личность злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативники смогли задержать похитителя автозеркал на одной из улиц в Москве.
Задержанный рассказал, что специально выбирал дорогие и востребованные запчасти. Сейчас следствие проверяет его причастность к другим аналогичным кражам.
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