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Подмосковные полицейские поймали серийного похитителя автомобильных зеркал

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Мытищинское полицейские задержали по подозрению в серии краж автомобильных зеркал 27-летнего жителя Павловского Посада, ранее судимого за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина выбирал определённые модели машин, припаркованных на улицах в Мытищах, и отрывал у них зеркала. Всего от его действий пострадало шесть иномарок, общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Установить личность злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативники смогли задержать похитителя автозеркал на одной из улиц в Москве.

Задержанный рассказал, что специально выбирал дорогие и востребованные запчасти. Сейчас следствие проверяет его причастность к другим аналогичным кражам.

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Участниками лыжных гонок на Кубок Легкова стали представители десяти регионов
17 февраля 2025, 09:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пятые открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок олимпийского чемпиона Александра Легкова» состоялись в подмосковном Наро-Фоминске, участие в заездах приняли представители десяти российских регионов, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Уровень спортсменов повышается: они становятся быстрее, взрослее. Уже почти догнали меня по росту. Но в любом случае тренироваться надо постоянно и упражнения делать на каждой тренировке. Хочется, чтобы везде проходили соревнования с нашими топовыми действующими спортсменами», — отметил Александр Легков.

Александр Легков (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Маршрут гонки был организован вдоль парка Елагино. Заезды проводились на трассах протяжённостью 500 метров и один километр. Участниками гонки стали спортсмены из Москвы, Подмосковья, Воронежской, Ульяновской, Тверской, Брянской, Калужской, Смоленской, Владимирской и Тульской областей.

Организатор турнира, заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов отметил, что в этом году из-за малоснежной зимы для подготовки трассы использовались снежные пушки.

«Две недели работали снежные пушки для того, чтобы получилась такая мягкая, достойная трасса», — сказал Олег Рожнов.
Он также сообщил, что запрос на проведение этой гонки есть и из других регионов, но в Наро-Фоминске он будет проводиться постоянно.

Результаты гонки размещены на официальном сайте мероприятия.

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#лыжи
#наро-фоминск
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Министр ЖКХ Подмосковья приехал с рабочим визитом в Орехово-Зуево
17 февраля 2025, 09:21

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев посетил объекты государственного унитарного предприятия (ГУП) «Коммунальные системы Московской области», которые находятся на территории Орехово-Зуевского городского округа, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Цель визита — оценить работу местных коммунальных служб и состояние основных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с главой городского округа Русланом Заголовацким министр проверил ход капитального ремонта главного действующего канализационного коллектора, который работает самотеком и проходит вдоль реки Клязьмы.

В следующем году планируется отремонтировать ещё 10 километров сетей.

В этом году в посёлках Верея и Куровское планируется начать обновление водопроводных сетей на двух водозаборных узлах.

Кроме того, во время своего визита Григорьев посетил офис ГУП «КС МО», где провёл рабочую встречу с руководством организации, подведомственной Министерству ЖКХ Московской области, а также осмотрел производственную базу и новое оборудование, приобретённое в 2024 году.

Министр также обратил внимание на реконструкцию участка левого рукава канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск длиной 14 км.

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Коллектив ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка в Дубне получил орден Александра Невского
15 февраля 2025, 20:30

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

14 февраля министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов вручил коллективу АО «ГосМКБ "Радуга" им. А.Я. Березняка» в лице генерального директора Сергея Богатикова орден Александра Невского.
Указ о награждении коллектива предприятия подписал российский лидер Владимир Путин. Примечательно, что это второй орден в истории конструкторского бюро. Певрое награждение предприятия орденом Октябрьской революции состоялось в 1983 году.

В торжественной церемонии принял участие генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. В рамках визита Алиханов посетил производственные цеха и площадки, где ознакомился с новейшими разработками, а также пообщался с работниками и руководством предприятия.

«Поздравляю коллектив предприятия с получением такой высокой награды! Спасибо вам за неустанную работу и тот важнейший вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины, который вы вносите ежедневно!», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

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Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали открыли в Подмосковье
15 февраля 2025, 15:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Первый участок Южно-Лыткаринской автомагистрали (ЮЛА) открыт в ленинском округе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
«В этом году наша задача — запустить Южно-Лыткаринскую автомагистраль целиком, все 45 км. Сегодня открыли первый участок, который соединит Симферопольское и Расторгуевское шоссе — развязку с 4 съездами и разворотную эстакаду. Таким образом, около 20 тысяч автомобилистов ежедневно будут экономить в пути минимум полчаса. Важно, что проезд здесь останется бесплатным», — сказал губернатор МО Андрей Воробьев.
Он добавил, что автомагистраль является самым крупным проектом в текущем году. Воробьев уточнил, что ЮЛА, по сути, дублирует МКАД. Протяженность открытого участка составляет почти три километра, расчетная скорость — 120 км/ч.

«Когда мы запустим ее полностью, перемены почувствуют более 3 миллионов жителей Подмосковья и Москвы», — резюмировал Воробьев.

Ранее сообщалось, какой услугой можно будет воспользоваться на химкинской ветсстанции.

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На ветстанции в Химках запустят новую услугу – груминг кошек
14 февраля 2025, 22:56

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На базе ветстанции Минсельхозпрода Московской области в Химках уже этой весной будет доступна новая услуга – груминг кошек. Это особенно актуально для представителей таких длинношёрстных пород, как невские маскарадные, сибирские, норвежские лесные, персидские, ангорские и рэгдоллы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Помимо мытья и стрижки можно будет дополнительно заказать уход за ушами, глазами, ногтями, кожей и зубами питомцев. Как отмечают специалисты, в условиях городской среды животное не способно вычистить себя самостоятельно, что может плохо сказаться на состоянии кожи и шерсти. Поэтому своевременный груминг – важная мера профилактики различных недугов», – отметили в министерстве.
Там добавили, что процедура помогает выявить на ранних стадиях такие проблемы, как зубной камень и разнообразные кожные заболевания.

На базе ветстанции в Химках услуга доступна по предварительной записи по телефону 8(495) 575-01-91.

В министерстве добавили, что медицинская стрижка и снятие колтунов у кошек доступны во всех государственных ветеринарных клиниках. А получить уход можно в Талдоме, Балашихе, Реутове, Воскресенске, Люберцах и Домодедове (Растуновская УВЛ).

Записаться на приём или уточнить подробности можно по номеру 7(495) 668-01-25.

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