Мать освобожденного из Сектора Газа Александра Труфанова рассказала, что палестинские радикалы прострелили ему ноги

Александр Труфанов (Фото: РИА Новости)
Мать освобожденного из Сектора Газа Александра Труфанова рассказала, что палестинские радикалы при похищении прострелили ее сыну ноги. Этим она поделилась с журналистами.
«Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением. Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить», — рассказала мать Труфанова.
Александр Труфанов является гражданином России и Израиля. В плену у палестинских радикалов он провел почти 500 дней. Александр был освобожден в рамках сделки по прекращению огня в Секторе Газа. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Виктора, вызволение из плена Труфанова являлось приоритетным для российских дипломатов.
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