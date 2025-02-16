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Массовое отравление едой из доставки произошло в Москве

РЕН ТВ: в Москве 20 постояльцев хостела отравились едой из доставки
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве около 20 человек отравились едой из доставки, передает РЕН ТВ.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел в хостеле, который находится на улице Миклухо-Маклая. Уточняется, что пострадавшие отравились заказанной едой.

За медицинской помощью в связи с болезненными симптомами обратились сотрудники нескольких организаций. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Вечеринка с белым порошком, продолжением в номерах и участием Хакамады: что известно о рейде в отеле Savoy
16 февраля 2025, 13:10

Фото: iStock/alexkoral

В ночь на 15 февраля силовики нагрянули в московский отель Savoy, где проходила вечеринка в честь Дня святого Валентина с участием общественного деятеля Ирины Хакамады, которая выступала с DJ-сетом. Организаторы предлагали гостям билеты стоимостью от 50 до 150 тыс. рублей, обещая «продолжение в номерах» после фуршета на первом этаже.
Подробности произошедшего — в материале «Радио 1».

Пакетики с неизвестным белым порошком и оружие


Порядка 20 правоохранителей в масках ворвались в столичный отель около 1:00 ночи, отключили музыку и потребовали от гостей лечь на пол. В процессе обыска были найдены пакетики с неизвестным белым порошком. Также в припаркованной рядом с отелем машине было обнаружено огнестрельное оружие. В настоящее время силовики проверяют законность владения им.

Отмечается, что некоторые гости, несмотря на происходящее, продолжали веселиться, но позже часть из них была выведена на улицу для проверки документов и досмотра. Несколько человек были задержаны и доставлены в отделение полиции.

По данным РЕН ТВ, в субботу, 15 февраля, двери в гостиницу были закрыты, а ее сотрудники выносили ящики с оборудованием, которое использовалось на прошедшей вечеринке.

На «голой тусовке» присутствовала и общественный деятель Ирина Хакамада, которая выступала с Dj-сетом. Уточняется, что на тот момент женщина была не в себе.

«Нет комментариев. Любовь – это исповедь Христа», – сказала Хакамада.

Примечательно, что в отеле на момент вечеринки находилась блогер-миллионник Любятинка (Любовь Сидоркина) со своим супругом Игорем Заикиным.

«Мы в отеле номер сняли. Я с супругой что, не могу номер снять в отеле?» – сказал мужчина.

Среди звездных гостей также присутствовали: телеведущая Нелли Ермолаева, журналист Юлия Оверчук, каскадер Алексей Силкин, актриса эпизодического жанра Лера Савкина и другие.

После скандальной «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» рейды силовиков теперь проходят регулярно.

Как россияне отреагировали на вечеринку с Хакамадой


Поведением участников вечеринки возмутилась журналистка Ксения Собчак. Также она раскрыла некоторые подробности прошедшего мероприятия.

«ОМОН „потрошит“ тусовщиков. А идея была такая: сегодня в „Савой“ продали дорогущие столы, организаторы обещали костюмированную вечеринку и потом „подняться в номера за продолжением“», — заявила Собчак, не уточнив, о каком продолжении идет речь.

Ксения также была крайне удивлена, как после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой остались «и организаторы, и тусовщики, которые, видимо, не все поняли».

Российские интернет-пользователи тоже раскритиковали тусовщиков, в том числе высказались о Хакамаде.

«Страна скоро четвертый год как воюет, а эти особи в номера поднимаются. Когда же схлынет вся эта нечисть?», «Как же это отвратительно и гадко!», «И эти открывают свою пасть на президента?», «DJ Хакамада. Вот умора! Но лучше так, чем в политику», «Какой ужас, и она что-то говорит про Бога!» — написали некоторые из них.

Telegram-канал «Жаба и гадюка» со ссылкой на источники назвал организаторов мероприятия.

«Техновечеринку Ирины Хакамады в отеле Savoy, куда сегодня ночью нагрянули силовики, организовала компания „Райс Энтертэймент“ (проект Midsummer Night's Dream). Фирма принадлежит литовскому режиссеру Монтвилайте Живиле и продюсеру Владимиру Месхи», — пишет канал.

Как Хакамада прокомментировала вечеринку со своим участием


Общественный деятель Ирина Хакамада в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию с вечеринкой. Она подчеркнула, что не была организатором мероприятия.

«Вчера я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость (известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не DJ). То есть я не была ни организатором мероприятия, ни должна была там выступать ни с каким DJ-сетом», — пояснила Хакамада.

По ее словам, мероприятие проходило «в светском формате и с деловым дресс-кодом». Ирина подчеркнула, что «все прошло этично» и никого «в пол лицом не укладывали».

«У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили», — заключила политик.

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Электричка сошла с рельсов и влетела в пассажирскую платформу в Подмосковье
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Mash: Летевшие из Египта туристы-россияне застряли в Польше без еды и воды
16 февраля 2025, 11:48

Фото: istockphoto/Dushlik

Туристы-россияне, летевшие из Египта, застряли в Польше без воды и еды. Как уточняет Telegram-канал Mash, самолет рейсом Шарм-эль-Шейх — Калининград экстренно приземлился в Познани на фоне сильного снегопада в авиагавани «Храброво».
Польша разрешила экстренно посадить борт, но уже свыше десяти часов не заправляет его и не разрешает взлететь.

На борту самолета находятся 236 человек, с учетом беременных женщин и детей. Вода заканчивается, а еды нет вовсе, пользоваться туалетом людям не разрешается.

Вместе с тем в Калининграде ожидают вылета туристы, у которых запланирован рейс в Египет.

Ранее сообщалось о влетевшей в платформу электричке в Московской области.

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Электричка сошла с рельсов и влетела в пассажирскую платформу в Подмосковье
СК: вагон электрички с пассажирами столкнулся с платформой в Домодедово
16 февраля 2025, 10:53

Фото: iStock/mouse_sonya

Вагон электрички с пассажирами столкнулся с платформой в подмосковном Домодедово. Об этом проинформировала пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Инцидент произошел на перегоне Белые Столбы — Барыбино недалеко от платформы 52 км Павелецкого направления. Согласно предварительной информации, во время движения одна из колесных пар сошла с рельсов, из-за чего вагон столкнулся с пассажирской платформой.

В результате столкновения вагон получил сильные повреждения. Уточняется, что в нем находилось около 30 человек, пассажиры не получили серьезных травм.

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#домодедово
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Более 40 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали
AFP: 48 человек погибли в Мали после обвала на золотодобывающей шахте
16 февраля 2025, 09:06

Фото: iStock/NeilLockhart

В результате обрушения нелегальной шахты по добыче золота на западе Мали погибли не менее 48 человек. Об этом информирует Agence France-Presse.
Трагедия произошла на заброшенном руднике, ранее принадлежавшем китайской компании. Согласно информации агентства, среди погибших в основном женщины.

Глава экологической организации рассказал, что поиски жертв продолжаются. Уточняется, что подобные происшествия с большим количеством жертв регулярно происходят в регионе из-за высокого уровня незаконной эксплуатации горнодобывающих объектов.

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Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом

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#происшествия
#золото
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Иерей и рок-музыкант Анатолий Першин, друживший с Шевчуком, погиб в ДТП под Петербургом
78.ru: в Ленобласти столкнулись автобус и легковушка, погиб иерей Першин
16 февраля 2025, 03:25

Анатолий Першин (Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ)

Настоятель храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще Иерей Анатолий Першин погиб в результате ДТП в Ленинградской области. Авария произошла на автодороге «Осиновая Роща — Магистральная», где автомобиль священника столкнулся с рейсовым автобусом, сообщили «78.ru».
Анатолий Першин был известен не только как священнослужитель, но и как участник ленинградской рок-сцены 1980–90-х годов. В молодости он основал группу «М.А.Т», выступал петербургских сценах с авторскими песнями. Он был членом Ленинградского рок-клуба наряду с Кинчевым и Гребенщиковым*, также дружил с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком.

Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
Гробы с трупами для кремации разлетелись по трассе после ДТП во Владимирской области
Даже после ухода в религию в конце 1990-х Першин продолжал писать и исполнять песни, среди которых — «Белые птицы» и «Это не сон». С 2012 года мужчина стал настоятелем храма святителя Василия Великого в Осиновой Роще.

По данным Госавтоинспекции Всеволожского района из официального Telegram-канала, 15 февраля около 19:52 67-летний водитель Chrysler не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ЛиАЗ. Этим водителем оказался Першин, он скончался на месте.



Позже выяснилось, что в автобусе пострадал 17-летний пассажир, которого госпитализировали с легкими травмами.

Полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что стало известно о смерти молодой певицы из Узбекистана, которая несколько лет назад принимала участие в российском музыкальном конкурсе «Ты супер!». Ширин Абдуллаева погибла в возрасте 19 лет, причиной смерти стал менингит.

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*Признан Минюстом РФ иностранным агентом
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