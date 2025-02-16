Массовое отравление едой из доставки произошло в Москве

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В Москве около 20 человек отравились едой из доставки, передает РЕН ТВ.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел в хостеле, который находится на улице Миклухо-Маклая. Уточняется, что пострадавшие отравились заказанной едой.
За медицинской помощью в связи с болезненными симптомами обратились сотрудники нескольких организаций. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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За медицинской помощью в связи с болезненными симптомами обратились сотрудники нескольких организаций. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в частном центре из-за отравления умерли три человека. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова