Подмосковные полицейские вернули пенсионерке отданные мошенникам деньги

09 июня 2026, 15:25

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Телефонные мошенники выманили у 75-летней жительницы Егорьевска миллион рублей. Деньги удалось вернуть. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера началась с того, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился сотрудником силовых структур, заявил, что имеет доступ к персональным данным пожилой женщины и убедил её передать сбережения «доверенному лицу» — якобы для проверки на подлинность.





«Пенсионерка подготовила деньги, положила их, как велел мошенник, в красный пакет, и вышла на встречу с посыльным. На улице к ней подошёл молодой человек, представился курьером, и она отдала ему пакет с купюрами. Но в этот момент к женщине пришёл родственник, понял, что её обманули, и позвонил в полицию», — говорится в сообщении.