Девушка села на раненого оленя в коротком платье и вызвала скандал
В японском городе Нара разразился скандал после появления видеоролика, на котором девушка верхом на раненом олене. Инцидент, вызвавший шквал критики, произошёл 1 июня.
На кадрах, опубликованных Mothership, запечатлели как гражданка в коротком белом платье заходит в вольер, садится на одно из животных, а после того, как олень отбегает, догоняет его и снова оседлывает. В ответ олень попытался боднуть нарушительницу, после чего она покинула загон.
Волонтёр, ухаживающий за оленями в парке, назвал случившееся очень печальным, пояснив, что это животное недавно пострадало под колёсами автомобиля. Представители администрации Нары назвали поведение девушки крайне неуместным.
Пользователи сети обвинили её в жестоком обращении с животным, а также подчеркнули, что в Наре олени почитаются как посланники богов, поэтому поступок стал ещё и проявлением неуважения к японской культуре. Информация о том, грозит ли нарушительнице какое-либо наказание, не приводится.
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