Девушка села на раненого оленя в коротком платье и вызвала скандал

09 июня 2026, 14:39

Mothership: Девушка в Японии оседлала раненого оленя

Фото: istockphoto/SeanXu

В японском городе Нара разразился скандал после появления видеоролика, на котором девушка верхом на раненом олене. Инцидент, вызвавший шквал критики, произошёл 1 июня.