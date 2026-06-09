Россиянка душила и избивала палкой маленькую дочь
В Меленках мать избивала дочь палкой от детской кроватки. Подробности сообщает прокуратура Владимирской области.
Сотрудники надзорного ведомства привлекли жительницу Меленковского муниципального округа к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).
Проверка показала, что женщина систематически избивала старшую дочь за невыполненные бытовые просьбы. Она неоднократно наносила девочке удары по разным частям тела, используя палку от разобранной детской кроватки, и душила ребёнка. На теле пострадавшей остались синяки.
Теперь гражданке грозит уголовная ответственность за причинение физических страданий несовершеннолетнему. В настоящее время ребёнок находится в социально-реабилитационном центре, его здоровью ничто не угрожает.
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