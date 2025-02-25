Подмосковные полицейские задержали банду вымогателей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Трёх участников преступной группы, подозреваемой в вымогательстве, задержали подмосковные полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратился 55-летний житель Мытищ. Он рассказал, что его бывшие партнёры по бизнесу вымогали у него вымышленный долг в размере миллиона рублей, угрожая при этом пистолетом, и постоянно вели за ним слежку», — говорится в сообщении.Вымогателей решили «ловить на живца» и задержали их в момент передачи денег от потерпевшего. Задержанными оказались ранее судимые за вымогательство жители Воронежа, Подмосковья и Брянской области. В ходе обыска у них нашли различные гаджеты для тайного сбора информации. В настоящее время полиция устанавливает других соучастников преступления.
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