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Подмосковные полицейские задержали банду вымогателей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

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Трёх участников преступной группы, подозреваемой в вымогательстве, задержали подмосковные полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратился 55-летний житель Мытищ. Он рассказал, что его бывшие партнёры по бизнесу вымогали у него вымышленный долг в размере миллиона рублей, угрожая при этом пистолетом, и постоянно вели за ним слежку», — говорится в сообщении.
Вымогателей решили «ловить на живца» и задержали их в момент передачи денег от потерпевшего. Задержанными оказались ранее судимые за вымогательство жители Воронежа, Подмосковья и Брянской области. В ходе обыска у них нашли различные гаджеты для тайного сбора информации. В настоящее время полиция устанавливает других соучастников преступления.

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#мытищи
#вымогательство
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#мвд московской области
#росгвардия
В Подмосковье в этом году в первый класс пойдут более 105 тысяч детей
25 февраля 2025, 13:27

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 105 тысяч первоклассников придут в школы Московской области 1 сентября 2025 года, упрошенная запись для дошколят стартовала в регионе 1 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.
«В 2025 году за парты впервые сядут свыше 105 тысяч детей. Мы упростили перевод в начальную школу для воспитанников образовательных комплексов. Теперь достаточно просто написать заявление на перевод и отдать его воспитателю», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В министерстве дополнили, что если зачисление в первый класс планируется не в воспитательно-образовательный комплекс, а в другую школу, родители должны подать соответствующее заявление через областной портал госуслуг. Записаться в школу по месту жительства можно будет с 1 апреля по 30 июня. Запись в другие школы будет открыта с 6 июля.

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#школьники
#московская область
#подмосковье
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В Чехов на первенство России по синхронному плаванью приехали 450 спортсменов
25 февраля 2025, 13:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 450 спортсменов из 22 российских регионов принимают участие в первенстве России по синхронному плаванью в подмосковном Чехове, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования в рамках первенства предусмотрены в следующих дисциплинах: фигуры, дуэт, дуэт-смешанный, соло, группа и комби. От Подмосковья в первенстве участвуют четыре команды, в которых выступают в общей сложности 2 спортсмена», — говорится в сообщении.
Первенство проводится в чеховском дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова с 24 февраля по 2 марта. Торжественное открытие состоится 26 февраля в 16:30, вход свободный.

Отмечается, что первенство России станет первым этапом отбора в сборную страны для девушек и юношей 13-15 лет.

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#первенство
#синхронное плавание
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В колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» поступило более 21 тыс. звонков
25 февраля 2025, 12:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 21 тысячи звонков приняли операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала 2025 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли более 21 тысячи звонков, что на 161 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, более 1,2 тыс. звонков поступило из других регионов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
Специалисты колл-центра готовы рассказать о системе родовспоможения в Московской области, о комплексе документов, которые нужно собрать для роддома, о подмосковных центрах грудного вскармливания и пр. Телефон колл-центра: 7-800- 550-30-03. Звонки принимаются ежедневно с 8 утра до 20:00.

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#подмосковье
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На строящемся мосту через реку Синичку начали собирать металлоконструкции
25 февраля 2025, 12:16

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Укрупнительная сборка металлоконструкций пролётного строения моста началась на реке Синичке в Московской области, мост станет частью дублёра Пятницкого шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего для моста через Синичку соберут более 1.1 тыс. тонн металлоконструкций. В рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе ведутся и другие работы. В частности, продолжается устройство опор путепровода в дерене Сабурово округа Красногорск, а также строительство ливнёвки и переустройство инженерных коммуникаций на примыкании к Пятницкому шоссе в районе посёлка Отрадное», — говорится в сообщении.
Протяжённость четырёхполосного дублёра Пятницкого шоссе составит 5,2 км, дорога будет идти от примыкания к Пятницкому шоссе в посёлке Отрадное до выезда из Юрлова. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2026 года.

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#подмосковье
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В Кашире демонтируют 15 объектов нестационарной торговли
25 февраля 2025, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Пятнадцать нестационарных торговых объектов из 30 имеющихся ликвидируют на территории городского округа Кашира в 2025 году, этот список может быть расширен при выявлении нарушений, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Если нестационарный торговый объект незаконно установлен на муниципальной земле, либо есть нарушения в его размещении или осуществлении деятельности, то его демонтируют после выдачи предписания. Если объект на частной земле, то мы проводим работу с собственником, а затем обращаемся в суд. В этом году мы приведем в порядок муниципальную и частную территорию», — сказала начальник отдела по экономической политике администрации округа Кашира Оксана Новосельцева.
Работы по демонтажу должны будут оплатить сами собственники торговых объектов.

Демонтаж нестационарных торговых объектов проводится по всей Московской области по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#торговля
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