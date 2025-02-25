Мошенники обманули студентку, заставив ее передать ценности на сумму более 5,7 млн рублей

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В Москве телефонные мошенники обманули 19-летнюю студентку Российского технологического университета (РТУ МИРЭА), заставив ее вынести из дома все ювелирные украшения и деньги. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.
По информации источника, в течение дня студентке поступали звонки с неизвестных номеров в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Мошенники убедили девушку, что для сохранения семейных средств и ювелирных изделий ей необходимо передать все это курьеру.
В результате студентка передала курьеру более 41,6 тысячи евро, свыше 2 тысяч долларов и ювелирные украшения на сумму более 1,6 миллиона рублей. Общий материальный ущерб составил более 5,7 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.
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В результате студентка передала курьеру более 41,6 тысячи евро, свыше 2 тысяч долларов и ювелирные украшения на сумму более 1,6 миллиона рублей. Общий материальный ущерб составил более 5,7 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.
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Дарья Осипова