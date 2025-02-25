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На Урале главу поселения, депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве

Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы задержали главу Рымникского сельского поселения Брединского района Челябинской области, депутата этого района и его сына по подозрению в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, женщина много жаловалась на плохую работу властей.

Отмечается, что жительница Брединского района Гульназ имела давний конфликт с главой села Дмитрием Рудским и депутатом Александром Брухалем. Женщина называла их крысами и беспредельщиками. По словам родственников погибшей, она была одноклассницей Брухаля, который преследовал её на протяжении двух лет.

По версии следователей, 23 февраля чиновники перебрали с алкоголем и приехали к её дому. Напуганная Гульназ вызвала полицейских, но было уже поздно. Брухаль и Рудской ворвались в дом, схватили женщину и увезли её на окраину села, где избили руками и лопатой. Позже тело жертвы со следами ожогов было обнаружено в овраге на обочине дороги.

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Мошенники обманули студентку, заставив ее передать ценности на сумму более 5,7 млн рублей
Мошенники заставили студентку РТУ МИРЭА вынести из дома украшения и деньги
25 февраля 2025, 08:22

Фото: iStock/JuYochi

В Москве телефонные мошенники обманули 19-летнюю студентку Российского технологического университета (РТУ МИРЭА), заставив ее вынести из дома все ювелирные украшения и деньги. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.
По информации источника, в течение дня студентке поступали звонки с неизвестных номеров в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Мошенники убедили девушку, что для сохранения семейных средств и ювелирных изделий ей необходимо передать все это курьеру.

В результате студентка передала курьеру более 41,6 тысячи евро, свыше 2 тысяч долларов и ювелирные украшения на сумму более 1,6 миллиона рублей. Общий материальный ущерб составил более 5,7 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.

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Москвич получил сразу 11 штрафов из-за экстремистских цитат в соцсетях
25 февраля 2025, 06:34

Фото: iStock/TheCrimsonRibbon

Жителю Москвы было выписано сразу 11 штрафов за публикацию экстремистских цитат на своей странице в «ВКонтакте». Об этом пишет РИА Новости.
На мужчину было составлено 11 протоколов за публикацию экстремистских материалов с 2022 года. В поле зрения оперуполномоченного Центра по борьбе с экстремизмом москвич попал только в январе.

Кузьминский суд Москвы назначил жителю 11 штрафов за неправомерные действия, а именно распространение экстремистских материалов и публичную демонстрацию нацистской символики. Сам же нарушитель свою вину признал и раскаялся в содеянном.

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Мошенники похитили у подростка из Москвы свыше 350 тысяч рублей
25 февраля 2025, 00:57

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Мошенники смогли похитить у 17-летней москвички более 350 тысяч рублей под предлогом возврата поврежденного товара с маркетплейса. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Сперва 17-летней девочке позвонил якобы сотрудник пункта выдачи популярного маркетплейса и убедил в том, что товар, который она заказывала, поврежден, поэтому ей нужно оформить возврат, назвав код, который ей прислали на мобильный», — пишут в агентстве.

Далее подросток получила на свой телефон сообщение о взломанном аккаунте на «Госуслугах», в связи с чем ее попросили связаться с сотрудником портала. Следом мошенники начали запугивать девочку тем, что некий украинец оформил через взломанный аккаунт доверенность, поэтому подростку необходимо задекларировать деньги для их сохранности. После к ней приехал курьер, которому москвичка отдала 356 тысяч рублей, после чего обо всем сообщила маме. На данный момент по факту инцидента запущена проверка.

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В Дагестане расследуют дело о мошенничестве с маткапиталом на 277 млн руб
24 февраля 2025, 20:48

Фото: istockphoto/Akintevs

Уголовное дело по статье о мошенничестве расследует прокуратура Республики Дагестан по факту хищения маткапитала в 277 миллионов рублей. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.
«Сведения об оформлении займов для приобретения жилья были представлены в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Дагестан, которым кредитному потребительскому кооперативу перечислены средства материнского (семейного) капитала на общую сумму более 277 миллионов рублей. В результате средства материнского капитала были похищены…» — пояснили в прокуратуре.
Перед этим сообщалось о задержании пособницы телефонных мошенников полицейскими Подмосковья. Уточнялось, что аферисты выманили у своей жертвы 650 тысяч рублей.

Сейчас следователи разбираются в деталях произошедшего.

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Жители Кемерова жалуются на агрессивных бездомных собак, нападающих на людей
24 февраля 2025, 18:49

Фото: iStock/Osobystist

Жители Кемерова в соцсетях жалуются на бездомных собак, обитающих у ресторана «Арарат» на правом берегу Томи.
Так, одна женщина опубликовала снимок забинтованной мужской руки, и пожаловалась, что на парковке у ресторана «Арарат» ее родственника укусила собака. По ее словам, собак прикармливают, однако в заведении эту информацию опровергли.

«У нас сотрудники в тот день ходили на перекуры, и никаких собак на территории не видели. Потом уже на парковке были люди и спрашивали, нет ли у нас животных. Наверное, этот тот случай. При этом с жалобами на укус животного никто не обращался», — пояснил сотрудник ресторана в беседе с «Сiбдепо».

Там добавили, что бродячих собак не кормят. Животные могут приходить из частного сектора, расположенного радом.

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