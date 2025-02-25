На Урале главу поселения, депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве

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Правоохранительные органы задержали главу Рымникского сельского поселения Брединского района Челябинской области, депутата этого района и его сына по подозрению в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительной версии, женщина много жаловалась на плохую работу властей.
Отмечается, что жительница Брединского района Гульназ имела давний конфликт с главой села Дмитрием Рудским и депутатом Александром Брухалем. Женщина называла их крысами и беспредельщиками. По словам родственников погибшей, она была одноклассницей Брухаля, который преследовал её на протяжении двух лет.
По версии следователей, 23 февраля чиновники перебрали с алкоголем и приехали к её дому. Напуганная Гульназ вызвала полицейских, но было уже поздно. Брухаль и Рудской ворвались в дом, схватили женщину и увезли её на окраину села, где избили руками и лопатой. Позже тело жертвы со следами ожогов было обнаружено в овраге на обочине дороги.
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Отмечается, что жительница Брединского района Гульназ имела давний конфликт с главой села Дмитрием Рудским и депутатом Александром Брухалем. Женщина называла их крысами и беспредельщиками. По словам родственников погибшей, она была одноклассницей Брухаля, который преследовал её на протяжении двух лет.
По версии следователей, 23 февраля чиновники перебрали с алкоголем и приехали к её дому. Напуганная Гульназ вызвала полицейских, но было уже поздно. Брухаль и Рудской ворвались в дом, схватили женщину и увезли её на окраину села, где избили руками и лопатой. Позже тело жертвы со следами ожогов было обнаружено в овраге на обочине дороги.
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Анастасия Чинкова