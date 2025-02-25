«Это большая трагедия»: муж Елены Ваенги высказался о смерти поклонницы певицы на концерте в Твери

Елена Ваенга (фото: Instagram* @vaengaofficial)
71-летняя пенсионерка Тамара скончалась во время концерта Елены Ваенги в Твери. Супруг певицы Роман Садырбаев выразил соболезнования родным ушедшей из жизни зрительницы выступления.
23 февраля заслуженная артистка России Елена Ваенга дала концерт в ДК «Пролетарка» в Твери. После первого отделения двум пожилым зрительницам стало плохо. На место прибыли медики. Им удалось спасти одну женщину, а вторая скончалась ещё до их приезда. По словам зрителей, в зале было слишком душно, но организаторы никак не отреагировали на жалобы.
Причиной смерти 71-летней Тамары назвали оторвавшийся тромб. Узнав о произошедшем в зале, Ваенга не смогла продолжить выступление и перенесла концерт на 29 ноября. Она уточнила, что все билеты будут действительны, доплачивать не придётся.
Супруг исполнительницы в беседе с VOICE прокомментировал смерть поклонницы ваенги. Музыкант назвал случившееся трагедией и выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.
Роман Садырбаев (фото: Instagram* @vaengaofficial)
Многие звёзды прокомментировали действия Ваенги. Так, Ольга Зарубина отметила, что в такой ситуации было бы очень сложно продолжать концерт, а бывшая жена Александра Малинина заявила, что певица поступила правильно.
Также инцидент прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что, оказавшись на месте Елены, не стал бы останавливать выступление, однако назвал её решение верным.
Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери
Гонорар «Дяде Ване»: почему Ваенга отдаёт часть доходов бывшему супругу и от кого она родила сына
Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве
*запрещён в РФ
Причиной смерти 71-летней Тамары назвали оторвавшийся тромб. Узнав о произошедшем в зале, Ваенга не смогла продолжить выступление и перенесла концерт на 29 ноября. Она уточнила, что все билеты будут действительны, доплачивать не придётся.
Супруг исполнительницы в беседе с VOICE прокомментировал смерть поклонницы ваенги. Музыкант назвал случившееся трагедией и выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.
«Искренне соболезнования родственникам. Это большая трагедия», – высказался Садырбаев.
Роман Садырбаев (фото: Instagram* @vaengaofficial)
Многие звёзды прокомментировали действия Ваенги. Так, Ольга Зарубина отметила, что в такой ситуации было бы очень сложно продолжать концерт, а бывшая жена Александра Малинина заявила, что певица поступила правильно.
Также инцидент прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов. Он подчеркнул, что, оказавшись на месте Елены, не стал бы останавливать выступление, однако назвал её решение верным.
«Лену трагедия не надломит: это исключено. Отработав почти всё выступление, она перенесла его на другую дату по тем же билетам. Получается, что она второй концерт даст бесплатно. Это, конечно, поступок. Она, безусловно, выделяется из мира шоу-бизнеса», – заявил телеведущий.Читайте также:
Женщина умерла во время концерта Елены Ваенги в Твери
Гонорар «Дяде Ване»: почему Ваенга отдаёт часть доходов бывшему супругу и от кого она родила сына
Ваенга потеряла сознание во время спектакля в театре на Малой Бронной в Москве
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова