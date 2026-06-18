«МВД предупредило о вредоносном ПО под видом «Вестника Киберполиции»»
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о распространении вредоносного ПО под видом «официального антивируса» канала «Вестник Киберполиции России». Злоумышленники упоминают МВД и обещают проверку сайтов, выявление мошенничества и защиту устройств, пишет РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что похожую схему используют и под видом продуктов «Лаборатории Касперского». В МВД подчеркнули, что их подразделения не разрабатывают антивирусные приложения и не предлагают устанавливать программы через мессенджеры, сторонние сайты или файлообменники. Пользователям посоветовали загружать ПО только из официальных магазинов приложений и с сайтов разработчиков. Если человек столкнулся с такими рассылками или ресурсами, ему рекомендуют не устанавливать программы и сообщить о них в службу поддержки платформы.
В МВД напомнили, что за разработку и распространение вредоносного ПО предусмотрена ответственность. В ведомстве добавили, что анонимность в сети часто оказывается временной.
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