«МВД предупредило о вредоносном ПО под видом «Вестника Киберполиции»»

18 июня 2026, 09:02

Фото: iStock/Dzurag

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о распространении вредоносного ПО под видом «официального антивируса» канала «Вестник Киберполиции России». Злоумышленники упоминают МВД и обещают проверку сайтов, выявление мошенничества и защиту устройств, пишет РИА Новости.