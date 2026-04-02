Подмосковные полицейские задержали двух рецидивисток, обокравших пенсионерку

Двух жительниц Владимирской области 44 и 47 лет, ранее судимых за кражи и мошенничество, задержали полицейские Орехово-Зуевского округа по подозрению в похищении денег у 86-летней местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Всё началась с того, что одна из злоумышленниц подошла к пенсионерке у подъезда, поздравила её с наступающим днём рождения и сказала, что ей положен подарок.





«Обрадованная пожилая женщина пригласила незнакомку в квартиру. И пока гостья отвлекала хозяйку разговорами на кухне, её подельница вошла в незапертое жилище и украла из шкафа все сбережения», — говорится в сообщении.