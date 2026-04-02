В Приморье две женщины подрались на парковке
Две автомобилистки устроили драку на парковке в Уссурийске. Инцидент попал на видео, которым поделился телеграм-канал Newsbox24.
По его информации, таксистка сидела в своей машине и собиралась выехать на заказ, но другая женщина перегородила ей путь, хотя рядом было свободное место. После словесной перепалки водительница подошла к автомобилю такси и набросилась на оппонентку. Пострадавшая заявила, что сняла побои.
Уличная камера запечатлела, как разворачивался конфликт. Правоохранители возбудили дело в отношении нарушительницы.
Ранее сообщалось, что четверо жителей села в Дагестане избили односельчанина из-за перегородившего проезд автомобиля. На следующий день шестеро знакомых пострадавшего решили отомстить его оппонентам.
