Достижения.рф

В Приморье две женщины подрались на парковке

Фото: iStock/themorningglory

Две автомобилистки устроили драку на парковке в Уссурийске. Инцидент попал на видео, которым поделился телеграм-канал Newsbox24.



По его информации, таксистка сидела в своей машине и собиралась выехать на заказ, но другая женщина перегородила ей путь, хотя рядом было свободное место. После словесной перепалки водительница подошла к автомобилю такси и набросилась на оппонентку. Пострадавшая заявила, что сняла побои.

Уличная камера запечатлела, как разворачивался конфликт. Правоохранители возбудили дело в отношении нарушительницы.

Ранее сообщалось, что четверо жителей села в Дагестане избили односельчанина из-за перегородившего проезд автомобиля. На следующий день шестеро знакомых пострадавшего решили отомстить его оппонентам.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0