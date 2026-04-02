Неизвестные охотятся на хозяйку галереи после похищения около 20 картин в центре Москвы

02 апреля 2026, 13:46

В центре Москвы из галереи «Веллум» украли 17 картин на 10 млн руб

В центре Москвы произошла кража около 20 картин, после чего неизвестные начали угрожать хозяйке галереи «Веллум». Об этом информирует «Лента.ру».





Галерея работала с 2016 года. Летом 2025-го владелица решила переехать и поручила сотрудникам провести инвентаризацию. В ходе проверки выяснилось, что пропали 17 полотен русских художников-нонконформистов, в том числе работы Артура Фонвизина, Лидии Мастерковой и Александра Бенуа. Сумма ущерба оценивается примерно в десять миллионов рублей.



Кроме того, злоумышленники похитили договоры комиссии и расписки о получении средств для семьи художника Дмитрия Плавинского, чьи произведения также выставлялись в галерее. В результате часть его картин исчезла, и галерея не смогла вернуть семье автора все переданные работы.



По словам владелицы галереи, некоторые из картин Плавинского, которые не удалось возвратить родственникам, стали вещественными доказательствами. Правоохранители обнаружили их по другому адресу. Однако подозреваемых пока нет, уголовное дело не возбудили. Женщина добавила, что похитители завладели документами, подтверждающими получение денег от комитента.





«Мне теперь звонят ночами, требуют деньги по второму кругу. Они используют документы, которые у меня были похищены», — заключила собеседница.