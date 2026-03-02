Подмосковные полицейские задержали гадалку, выманившую деньги у сестры бойца СВО

02 марта 2026, 10:37

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские из Королёва задержали 24-летнюю жительницу Пермского края, подозреваемую в мошенническом получении денег. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Девушка занималась гаданием на картах Таро. В марте 2025 года к ней обратилась жительница Подмосковья, чей брат без вести пропал на СВО.





«На платной онлайн-консультации гадалка сказала, что брат ранен, и предложила полечить его на расстоянии за 70 тысяч рублей. Потом она рассказал, что может через знакомого организовать эвакуацию раненого из зоны СВО, и запросила за это миллион рублей, 400 тысяч из которых нужно было отдать как предоплату», — говорится в сообщении.