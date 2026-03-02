В Москве задержали мужчину, который украл из машины сумку с 36 млн рублей
В Москве задержали 44-летнего мужчину, который украл спортивную сумку с 36 миллионами рублей из машины предпринимателя. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин, пишет «Лента.ру».
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Суд отправил подозреваемого под стражу. Злоумышленник уже потратил часть похищенных средств, но 27 миллионов рублей удалось изъять. Эти деньги вернут владельцу.
Предприниматель оставил сумку с выручкой в автомобиле после инкассации своих магазинов. Когда он вышел, чтобы заменить спущенное колесо, вор подбежал к машине и забрал сумку. Позже выяснилось, что мужчина заранее проколол колесо жертвы, чтобы осуществить кражу.
