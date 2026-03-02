В Москве задержали мужчину, который украл из машины сумку с 36 млн рублей

02 марта 2026, 09:11

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Москве задержали 44-летнего мужчину, который украл спортивную сумку с 36 миллионами рублей из машины предпринимателя. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин, пишет «Лента.ру».