Туристов выгоняют из отелей в ОАЭ: ночевка на парковках вместо комфорта

02 марта 2026, 09:46

Туристов выгоняют на улицу из отелей в ОАЭ, несмотря на воздушную опасность

Фото: iStock/Delpixart

В ОАЭ разразился скандал: туристов массово выселяют из отелей, несмотря на угрозу воздушной опасности. Постояльцы получают уведомления о необходимости покинуть гостиницы, чтобы освободить места для новых гостей. Об этом пишет Telegram-канал ‎SHOT.