Туристов выгоняют из отелей в ОАЭ: ночевка на парковках вместо комфорта
В ОАЭ разразился скандал: туристов массово выселяют из отелей, несмотря на угрозу воздушной опасности. Постояльцы получают уведомления о необходимости покинуть гостиницы, чтобы освободить места для новых гостей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ситуация особенно критична в Дубае и Дибба-эль-Фуджайра, где отдыхающие сталкиваются с проблемами поиска нового жилья. Некоторые туристы вынуждены ночевать на парковках, так как шаттл-автобусы между отелями и аэропортами приостановили работу.
Местные власти не комментируют происходящее, а путешественники остаются в неведении. Многие выражают недовольство и требуют решения проблемы.
Воздушное пространство над большинством стран Ближнего Востока закрыто. Из-за этого с 28 февраля отменены все рейсы между Россией и ОАЭ, Катаром, Бахрейном, Кувейтом, Израилем, Ираном. Только за первые сутки, по данным Минтранса, не состоялось более 60 полетов.
