Подмосковные полицейские задержали грабителя, отнявшего телефон у девушки

24 декабря 2025, 09:15

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

23-летнего жителя Саратова, подозреваемого в грабеже, задержали полицейские Богородского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, молодой человек нашёл в интернете объявление девушки из Ногинска о продаже телефона, связался с ней, договорился о покупке, а при встрече взял гаджет якобы для проверки и скрылся с ним, не заплатив.





«Полицейские с помощью записей с уличных камер видеонаблюдения смогли установить личность злоумышленника и задержали его по месту временного проживания в Москве», — говорится в сообщении.