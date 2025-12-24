Двое сыновей расправились с отцом при помощи змеи ради денег

24 декабря 2025, 08:30

В Индии сыновья убили отца при помощи ядовитой змеи ради 30 миллионов рупий

Фото: iStock/SzymonBartosz

В Индии сыновья расправились с отцом при помощи ядовитой змеи ради денег. Об этом сообщает CNN-News18.