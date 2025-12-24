Двое сыновей расправились с отцом при помощи змеи ради денег
В Индии сыновья расправились с отцом при помощи ядовитой змеи ради денег. Об этом сообщает CNN-News18.
В деревне Потатурпеттай, штат Тамилнад, 56-летний Ганесан стал жертвой нападения ядовитой змеи, проникшей в дом. О происшествии сообщили двое сыновей мужчины, которые рассчитывали на страховые выплаты. Однако во время проверки документов страховая компания обнаружила подозрительные обстоятельства. Оказалось, что сыновья Ганесана застраховали его жизнь на 30 миллионов рупий (примерно 26 миллионов рублей) за несколько дней до инцидента.
Страховщики, заподозрив неладное, обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что сыновья Ганесана и четверо их сообщников спланировали убийство отца ради получения денег. Сначала они приобрели кобру и сделали так, чтобы она укусила мужчину, но Ганесан выжил. Через неделю злоумышленники раздобыли ядовитого индийского крайта через подельников. 22 октября им удалось подстроить так, чтобы крайт укусил Ганесана в шею. После этого убийцы избавились от змеи и вызвали полицию.
Эксперты установили, что Ганесана можно было спасти, если бы помощь оказали своевременно. Однако сыновья сообщили о происшествии слишком поздно, что стало ещё одной уликой против них. В результате преступников арестовали за организацию убийства.
