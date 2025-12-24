Достижения.рф

Медведь ворвался в школу и попытался утащить ребенка из класса

В Индии медведь ворвался в школу, сломал дверь в кабинет и утащил мальчика
Фото: iStock/Warren A Metcalf

Медведь ворвался на территорию школы в Индии и схватил ребенка прямо в классе. Об этом информирует The Star.



22 декабря в школе Харишанкар, расположенной в штате Уттаркханд, произошёл инцидент. Хищник пробрался в здание учебного заведения во время занятий и попытался проникнуть в закрытые двери кабинетов, где укрывались ученики и сотрудники. Ему удалось взломать одну из дверей и напасть на шестиклассника по имени Аарав.

Благодаря оперативным действиям преподавателй и других учащихся, которые пришли на помощь, медведь не смог утащить ребенка в лес. Зверь бросил жертву в ближайших кустах. Аарав получил серьезные травмы от когтей и зубов хищника.

Этот случай стал вторым за последние дни, когда медведь проник на территорию школы в этом же штате. Ранее другой зверь напал на ученицу, возвращавшуюся домой после занятий. В связи с этими событиями власти округа Чамоли приняли решение организовать сопровождение для всех детей, направляющихся в школу.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0