Медведь ворвался в школу и попытался утащить ребенка из класса

24 декабря 2025, 08:14

В Индии медведь ворвался в школу, сломал дверь в кабинет и утащил мальчика

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Медведь ворвался на территорию школы в Индии и схватил ребенка прямо в классе. Об этом информирует The Star.