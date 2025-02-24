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Подмосковные полицейские задержали пособницу телефонных мошенников

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Женщину, принимавшую участие в телефонной афере, из-за которой 59-летний житель Москвы лишился 650 тысяч рублей, задержали полицейские подмосковного округа Шаховская, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и рассказал, что вводится новая банковская система. Следуя указаниям собеседника, мужчина установил на телефон программу, которая обеспечила мошенникам доступ к его банковскому счёту, которые сняли оттуда 650 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В результате расследования полицейские задержали участницу аферы — 31-летнюю жительницу Зеленодольска в Татарстане. Женщина рассказала, что её предложили подработку, которая заключалась в оформлении на себя банковской карты для обналичивания денег. Оформленную на себя банковскую карту и сим-карту с кодами доступа женщина продала неизвестному.

Против женщины завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.

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#мвд московской области
Подмосковные студенты завоевали награды всероссийского конкурса ФАС
24 февраля 2025, 15:25

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Два студента экономического факультета коломенского Государственного социально-гуманитарного университет (ГСГУ) Алина Елкина и Никита Соболь завоевали награды девятого всероссийского конкурса «Точка роста», организованного Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Алина Елкина с работой, посвящённой сотрудничеству стран в борьбе с монополиями, заняла второе место в номинации «Антимонопольное регулирование». А Никита Соболь стал третьим в номинации «Границы этичности». Его доклад касался проблем, связанных с обидной и неприличной рекламой, а также затрагивал пути решения этих проблем», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Кроме того, благодарственное письмо за вклад в подготовку участников конкурса вручили научной руководительнице коломенских студентов Татьяне Капаниной.

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#коломна
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В Подмосковье стартовала программа благоустройства во дворах
24 февраля 2025, 15:18

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области стартовали программы благоустройства «Пешком», «Комплексное благоустройство дворовых территорий» и «Ямочный ремонт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Муниципалитеты начали конкурсный отбор подрядчиков, которые выполнят работы по благоустройству
«По всем 57 городским округам опубликованы закупки на сезонные работы. Этот этап завершили на три месяца раньше по сравнению с прошлым годом. Окончание контрактации и выход подрядчиков на объекты по всем трём программам благоустройства ожидаем в апреле», – рассказал зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как рассказали в ведомстве, уже проработаны и сформированы адресные перечни; согласованы схемы ремонта и благоустройства; подготовлена сметная документация; опубликованы закупки для определения подрядчиков на выполнение работ.

К ремонтным работам специалисты приступят, как только наступит подходящая погода.

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#конкурс
#подмосковье
#московская область
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В Московской области открыли 37-ю бесплатную школу паллиативного пациента
24 февраля 2025, 14:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье начала работу 37-я школа паллиативного пациента, где пройти бесплатное обучение могут родственники больного и социальные работники. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
«На занятиях наши специалисты расскажут, как создать комфортные условия дома, организовать правильный уход за больным. Также в регионе работают школы ухода на базе симуляционных классов в социальных центрах. Там также можно научиться ухаживать за инвалидами», – рассказала Болатаева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
В ведомстве напомнили, что в Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной горячей линией по паллиативной помощи детям и взрослым. В том числе под его руководством работают школы паллиативного пациента, где занятия проводят бесплатно.

Первая школа паллиативного пациента открылась в Клинской больнице в мае 2024 года. Всего за это время обучение в этих школах прошли 660 человек

Сейчас школы паллиативного пациента открыты в Подмосковье в Клину, Химках, Солнечногорске, Красногорске, Егорьевске, Ступине, Коломне, Зарайске, Кашире, Воскресенске, Луховицах и других городах. Графики работы и темы занятий собраны на портале паллиативной помощи, сайтах больниц и в соцсетях.

Предварительная запись не требуется. Задать вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона 7 (498) 683-83-83.

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#московская область
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В Лотошине провели мастер-класс по созданию световозвращателей
24 февраля 2025, 14:58

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мастер-класс по созданию световозвращающих элементов провела для юных посетителей парка культуры и отдыха в Лотошине сотрудница местного отделения Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Ребята мастерили светоотражающие элементы из специальных материалов, а автоинспектор рассказала им, почему необходимо использовать фликеры на одежде и рюкзаках, и как они помогают водителям издали заметить человека на проезжей части», — говорится в сообщении.
В ходе мастер-класса его ведущая также напомнила участникам об основных правилах безопасного поведения на дорогах. При этом особое внимание она уделила безопасному переходу улицы по регулируемым и нерегулируемым пешеходным переходам.

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В посёлке Монино построят ФОК на месте разрушенного бассейна
24 февраля 2025, 14:46

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Разрушенное здание плавательного бассейна снесли в посёлке Монино городского округа Щёлково, на этом месте появится физкультурно-оздоровительный центр, сообщает пресс-служба Мособлархитектуы.
«Бассейн был построен в 1950 году и принадлежал Военно-воздушной академии. В 2011 году из-за реорганизации академии бассейн перестал функционировать, здание стояло заброшенным и начало разрушаться. Объект передали в муниципальную собственность и после обследования внесли в список на ликвидацию. К тому же местные жители писали обращения через «Добродел» о необходимости снести аварийный объект», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В четвёртом квартале 2024 года здание бассейна снесли, а участок расчистили от строительного мусора. В настоящее время там уже ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сдать новый ФОК в эксплуатацию должны в 2026 году.

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