Подмосковные полицейские задержали пособницу телефонных мошенников

Женщину, принимавшую участие в телефонной афере, из-за которой 59-летний житель Москвы лишился 650 тысяч рублей, задержали полицейские подмосковного округа Шаховская, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и рассказал, что вводится новая банковская система. Следуя указаниям собеседника, мужчина установил на телефон программу, которая обеспечила мошенникам доступ к его банковскому счёту, которые сняли оттуда 650 тысяч рублей», — говорится в сообщении.В результате расследования полицейские задержали участницу аферы — 31-летнюю жительницу Зеленодольска в Татарстане. Женщина рассказала, что её предложили подработку, которая заключалась в оформлении на себя банковской карты для обналичивания денег. Оформленную на себя банковскую карту и сим-карту с кодами доступа женщина продала неизвестному.
Против женщины завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.
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