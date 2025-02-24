Полицейские обнаружили на подмосковной стройке 36 нелегальных мигрантов

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
36 мигрантов-нелегалов выявили полицейские на территории строительства жилого комплекса в Ленинском округе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Полицейские проверили по учётным базам 71 иностранца, оказалось, что 36 из них незаконно осуществляют трудовую деятельность в России, а также нарушают режим пребывания в стране. На каждого из нарушителей наложен штраф в размере 5 тысяч рублей, а девятерых нелегалов выдворят за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении.Сейчас полицейские устанавливают виновного в найме на работу нелегалов, чтобы привлечь его к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Московской области общая сумма штрафов за перевозку и сброс строительных отходов с начала года превысила 5 млн рублей.
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