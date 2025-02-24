Взрыв произошел рядом с генконсульством России в Марселе

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Взрыв рядом с российским генконсульством произошел в Марселе, сообщает BFMTV.
Уточняется, что все случилось приблизительно в восемь утра по местному времени (10:00 по Москве). На месте находятся примерно 30 спасателей.
По данным корреспондента издания Valeurs Actuelles, вероятно, в сад генконсульства злоумышленники бросили два коктейля Молотова. Недалеко от места происшествия обнаружили угнанную машину. Предварительно, пока можно говорить только про материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что во время пожара в частном доме в Омской области погибли двое детей, а также двое подростков. Как уточнили спасатели, все случилось в населенном пункте Ильичевка.
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По данным корреспондента издания Valeurs Actuelles, вероятно, в сад генконсульства злоумышленники бросили два коктейля Молотова. Недалеко от места происшествия обнаружили угнанную машину. Предварительно, пока можно говорить только про материальный ущерб.
Ранее сообщалось, что во время пожара в частном доме в Омской области погибли двое детей, а также двое подростков. Как уточнили спасатели, все случилось в населенном пункте Ильичевка.
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Никита Кротов