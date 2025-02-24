Росгвардейцы задержали рецидивиста за попытку угона автомобиля в Москве

Пропавшая в Таиланде журналистка из России не выходит на связь уже неделю. Как пишет Telegram-канал SHOT, Анна из Ноябрьска в одиночку полетела отмечать свой день рождения в Паттайю. В отеле, где была россиянка, рассказали, что она выселилась, но в аэропорт так и не отправилась.