Росгвардейцы задержали рецидивиста за попытку угона автомобиля в Москве

Видео: Росгвардия по г. Москве
Сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, подозреваемого в попытке угона автомобиля на юге Москвы. Силовики предоставили оперативные кадры.
На них подозреваемый, отвечая на вопрос о причине своего задержания, говорит, что у него было шесть угонов. При этом молодой человек уточнил, что текущий эпизод, при котором его задержали, не преследовал цели хищения.
Перед задержанием подозреваемого, сотрудники получили сигнал об угоне на Кавказском бульваре. Машину нашли поблизости от места происшествия, а также злоумышленника, производившего с авто манипуляции.
Ранее сообщалось о взрыве рядом с генконсульством РФ во Франции.
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Перед задержанием подозреваемого, сотрудники получили сигнал об угоне на Кавказском бульваре. Машину нашли поблизости от места происшествия, а также злоумышленника, производившего с авто манипуляции.
«Заметив приближающихся сотрудников Росгвардии, злоумышленник попытался скрыться, однако был оперативно задержан совместными усилиями росгвардейцев и прибывших на место происшествия полицейских», — добавили в ведомстве.Сейчас правоохранители разбираются в деталях произошедшего.
Ранее сообщалось о взрыве рядом с генконсульством РФ во Франции.
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Никита Кротов