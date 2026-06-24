Подмосковные полицейские задержали школьника за поджог на железной дороге
Полицейские Ленинского округа задержали 15-летнего местного жителя по подозрению в поджоге объекта железнодорожной инфраструктуры на станции Москва-Киевская. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Совершить преступление школьника заставили мошенники.
«Сначала подросток переписывался в мессенджере с девушкой и по её просьбе отправил ей координаты геолокации. После этого школьнику позвонил неизвестный, представился представителем силовых структур, угрожал уголовной ответственностью за участие в подготовке теракта и велел выполнять его задания, чтобы этого избежать», — говорится в сообщении.Теперь против подростка завели дело по статье «Террористический акт». Наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы.
Ранее о мошенниках, которые склоняют граждан России к поджогам объектов электроснабжения, жителей Московской области предупредили специалисты регионального Минэнерго. Они напомнили, что такие действия смертельно опасны и уголовно наказуемы, и призвали немедленно заявлять о поступлении таких предложений в полицию или в ФСБ по телефону: 8 (800) 224-22-22.