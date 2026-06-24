В Москве девушка выпала из окна горящей квартиры
Девушка выпала из окна горящей квартиры в Москве и погибла
На западе Москвы в результате пожара в многоквартирном доме погибла девушка. Об этом стало известно 24 июня.
Инцидент произошел на улице Веерной в девятиэтажке, пишет Агентство городских новостей «Москва». По данным источника, возгорание вспыхнуло в квартире на четвертом этаже.
Выбираясь из огня, пострадавшая выпала из окна и получила травмы, несовместимые с жизнью. Пожарные ликвидировали возгорание на площади десяти квадратных метров.
Ранее пожар в Самаре унёс жизни двух человек. Ещё пятеро пострадали, включая детей.
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