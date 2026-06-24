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В Москве девушка выпала из окна горящей квартиры

Девушка выпала из окна горящей квартиры в Москве и погибла
Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev

На западе Москвы в результате пожара в многоквартирном доме погибла девушка. Об этом стало известно 24 июня.



Инцидент произошел на улице Веерной в девятиэтажке, пишет Агентство городских новостей «Москва». По данным источника, возгорание вспыхнуло в квартире на четвертом этаже.

Выбираясь из огня, пострадавшая выпала из окна и получила травмы, несовместимые с жизнью. Пожарные ликвидировали возгорание на площади десяти квадратных метров.

Ранее пожар в Самаре унёс жизни двух человек. Ещё пятеро пострадали, включая детей.

Никита Кротов

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