Помощника украинских мошенников задержали в Петербурге — МВД

24 июня 2026, 12:18

Фото: istockphoto/Diy13

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 34-летнего уроженца Архангельской области по подозрению в пособничестве украинским мошенникам. Мужчина занимался нелегальной регистрацией учетных записей в мессенджере и их последующей передачей заказчикам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.