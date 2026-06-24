Помощника украинских мошенников задержали в Петербурге — МВД
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 34-летнего уроженца Архангельской области по подозрению в пособничестве украинским мошенникам. Мужчина занимался нелегальной регистрацией учетных записей в мессенджере и их последующей передачей заказчикам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным оперативников, злоумышленник действовал по заданию кураторов с территории Украины с апреля текущего года. За свои услуги он ежемесячно получал вознаграждение в размере 500 долларов США на криптовалютный кошелек.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли 325 сим-карт различных мобильных операторов, 14 банковских карт, шесть сотовых телефонов, а также около 0,6 грамма смеси, содержащей синтетическое наркотическое средство.
В отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 274.5 УК РФ (незаконная организация передачи данных для регистрации пользователей интернет-ресурсов) и по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере). Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: