Подмосковные полицейские задержали сообщницу телефонных мошенников

Четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кендо и турнире «Кубок трёх воинов», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.