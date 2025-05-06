Подмосковные полицейские задержали сообщницу телефонных мошенников

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31-летнюю уроженку одной из стран ближнего зарубежья, выполнявшую роль дроппера в мошеннической схеме, задержали подмосковные полицейские, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Заявление о мошенничестве подала 75-летняя жительница округа Щёлково. Она рассказала, что ей много раз звонили неизвестные, представлялись сотрудниками различных ведомств и служб, и убедили её обналичить свои сбережения и передать их девушке-курьеру. Сумма ущерба составила полтора миллиона рублей», — говорится в сообщении.Против задержанной участницы аферы завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.
Сейчас полицейские устанавливают и разыскивают остальных соучастников преступления.
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