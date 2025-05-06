В Подмосковье спасли застрявшего на дереве кота

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Домашнему коту, который залез высоко на дерево и не мог спуститься самостоятельно, помогли работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Инцидент произошёл в деревне Речки муниципального округа Лотошино. В службу экстренной помощи «Система-112» обратились хозяева кота, которые рассказали, что их питомец уже несколько часов не может спуститься с дерева», — говорится в сообщении.Прибывшие по вызову спасатели увидели, что кот сидит на ветке на верхушке дерева и жалобно мяукает. Специалисты развернули трёхколенную лестницу, поднялись, осторожно сняли с ветки испуганное животное и спустились с ним вниз. Кота передали хозяину. Помощь ветеринара животному не потребовалась.
Ранее сообщалось, что специалисты Мособлпожспаса дали рекомендации по безопасному приготовлению шашлыков на пикнике.
Читайте также:
В Дмитровском округе нашли мину времён Великой Отечественной войны
В Подмосковье пенсионер напоролся животом на металлический прут на заборе
В Подмосковье спасли запертого в квартире мужчину с инсультом
Лев Каштанов