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Актриса сериала «Москва. Три вокзала» отдала мошенникам больше 100 тыс рублей ради спасения бывшего мужа

SHOT: актриса сериала «Москва. Три вокзала» Лаврова стала жертвой мошенников
Фото: iStock/JuYochi

Фото: iStock/JuYochi

Актриса сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова отдала мошенникам около 130 тыс рублей, так как они угрожали ее бывшему мужу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Телефонные атаки на Лаврову начались в декабре 2024 года. Злоумышленники требовали от артистки небольшие суммы, угрожая «неприятностями», а затем и убийством ее бывшему мужу.

В какой-то момент Лаврова не выдержала и перевела вымогателям несколько десятков тысяч рублей. Однако на этом они не успокоились: звонки участились.

В результате Ольга потеряла около 130 тысяч рублей, а преступники спустя время прислали к ней курьера за наличными, чтобы не вызывать подозрений частыми переводами. Только после этого актриса обратилась в правоохранительные органы.

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#преступники
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#мошенники
#деньги
Вдовец попал на мошенников, вызывая проституток в Питере, и отдал 75 тыс. руб.
06 мая 2025, 11:01

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Сумму в 75 тысяч рублей отдал за вызов питерской проститутки вдовец с Ямала, попав на мошенников. Мужчина прилетел в северную столицу на похороны супруги, пишет Mash.
Все происходило по стандартной схеме: Леонид нашел сайт по заказу интим-услуг, позвонил, а затем, по просьбе «менеджера», перевел 15 тысяч рублей. Проститутка на вызов так и не приехала, зато через пару дней Леониду позвонили аферисты, объяснив, что счета заблокировались в результате сбоя, и нужно заплатить еще 60 тысяч.

Он снова отправил деньги, а после ожидания получил угрозы. Мужчина обратился к полицейским.

Ранее стало известно о госпитализации порноактера из Петербурга.

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Порноактера из Петербурга госпитализировали со съемок после укола для полового органа
Mash: порноактера из Петербурга госпитализировали со съемок после укола
06 мая 2025, 10:49

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге экстренно госпитализировали со съемок 24-летнего порноактера после того, как он сделал себе укол в половой орган. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Причиной госпитализации стала инъекция гиалуроновой кислоты, которая якобы помогает делать пенис больше и рельефнее. У россиянина стало гнить место укола, так как в рану попала инфекция.

В настоящее время молодой человек находится в отделении гнойной хирургии одного из медицинских учреждений Петербурга.

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Кузбассовец разгромил могилу знакомой из-за безответной любви
06 мая 2025, 10:47

Фото: istockphoto / choochart choochaikupt

В Мариинске сотрудники полиции задержали 21-летнего местного жителя, который устроил погром на кладбище. Как сообщили в МВД по Кузбассу, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения повредил могилу своей знакомой — разбросал цветы и испортил фотографию на надгробии, передает «Сiбдепо».
В ходе разбирательства выяснилось, что причиной происшествия стала безответная любовь: задержанный признался, что давно питал симпатию к погибшей, но так и не получил взаимности.

О произошедшем сообщили родители девушки после того, как обнаружили разрушения на могиле. Полицейские оперативно провели проверку, опросили очевидцев и установили личность подозреваемого.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении чужого имущества. Ему может грозить до двух лет лишения свободы.

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Мужчина украл у своей тещи ювелирных украшений более чем на миллион рублей
Мужчина обокрал собственную тещу более чем на миллион рублей
06 мая 2025, 10:20

Фото: istockphoto.com/CarlosAndreSantos

Житель Магадана был задержан за кражу ювелирных изделий. Мужчина обокрал собственную тещу.
Как сообщает МВД Медиа, в местное отделение полиции обратилась 48-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила, что из ее дома исчезли золотые серьги, кольца, браслеты и цепочки. Общая сумма украденных ювелирных изделий составляла более миллиона рублей.

В ходе расследования выяснилось, что кражу совершил зять пострадавшей. Мужчина имел доступ к ее жилищу. Украденные драгоценности он сдал в ломбард. Похищенное имущество полицейские изъяли в полном объеме и вернули их владелице.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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#мвд
#имущество
#уголовное полицейские
#расследование
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Турецкая разведка предотвратила отправку 1300 заминированных пейджеров в Ливан
06 мая 2025, 10:16

Фото: iStock/Isaac Lee

В сентябре 2024 года Национальное управление разведки Турции (MİT) успешно предотвратило отправку в Ливан груза с 1300 заминированными пейджерами, сообщает турецкая газета Sabah.
По информации издания, разведка получила сведения о партии пейджеров, которая должна была прибыть в Стамбул из Гонконга 16 сентября. Груз весом 850 килограммов был задекларирован как «кухонный комбайн» и планировался к отправке в Ливан 27 сентября.

Однако саперы аэропорта Стамбула провели проверку и обнаружили, что в коробках находились пейджеры бренда Gold Apollo с зарядными устройствами, а также зарядки для ноутбуков и аккумуляторы.

Груз был передан на экспертизу криминалистам, которые подтвердили наличие взрывных устройств, аналогичных тем, что ранее взорвались в результате операций Израиля против движения «Хезболлах».

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#армия
#разведка
#взрыв
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