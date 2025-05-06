Актриса сериала «Москва. Три вокзала» отдала мошенникам больше 100 тыс рублей ради спасения бывшего мужа

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Актриса сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова отдала мошенникам около 130 тыс рублей, так как они угрожали ее бывшему мужу. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Телефонные атаки на Лаврову начались в декабре 2024 года. Злоумышленники требовали от артистки небольшие суммы, угрожая «неприятностями», а затем и убийством ее бывшему мужу.
В какой-то момент Лаврова не выдержала и перевела вымогателям несколько десятков тысяч рублей. Однако на этом они не успокоились: звонки участились.
В результате Ольга потеряла около 130 тысяч рублей, а преступники спустя время прислали к ней курьера за наличными, чтобы не вызывать подозрений частыми переводами. Только после этого актриса обратилась в правоохранительные органы.
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В какой-то момент Лаврова не выдержала и перевела вымогателям несколько десятков тысяч рублей. Однако на этом они не успокоились: звонки участились.
В результате Ольга потеряла около 130 тысяч рублей, а преступники спустя время прислали к ней курьера за наличными, чтобы не вызывать подозрений частыми переводами. Только после этого актриса обратилась в правоохранительные органы.
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Екатерина Коршунова