Подмосковные полицейские задержали трёх курьеров телефонных мошенников

27 января 2026, 09:54

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Трёх курьеров мошенников, выманивших у 84-летней жительницы Ногинска почти 200 тысяч рублей, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





Афера началась с того, что пожилой женщине позвонили лжесотрудники финансовых учреждений и правоохранительных органов и убедили в том, что она подозревается в мошенничестве и что для доказательства непричастности ей нужно передать все наличные сбережения на проверку.





«Женщина, следуя инструкциям преступников, передала деньги подъехавшему молодому человеку. А потом поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.