Подмосковные полицейские задержали трёх курьеров телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Трёх курьеров мошенников, выманивших у 84-летней жительницы Ногинска почти 200 тысяч рублей, задержали подмосковные полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Афера началась с того, что пожилой женщине позвонили лжесотрудники финансовых учреждений и правоохранительных органов и убедили в том, что она подозревается в мошенничестве и что для доказательства непричастности ей нужно передать все наличные сбережения на проверку.
«Женщина, следуя инструкциям преступников, передала деньги подъехавшему молодому человеку. А потом поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.В момент написания заявления в отделении пенсионерке снова позвонили мошенники и велели ей пройти «второй этап проверки»: снять банковские накопления и передать их аналогичным образом. Следуя инструкции оперативников, женщина подыграла звонящим.
В результате сотрудники полиции задержали двух подозреваемых: курьера и того, кто следил за ним и вёл съемку, чтобы отчитаться перед кураторами. Кроме того, оперативникам удалось задержать первого курьера, забравшего деньги, и изъять у него похищенные средства.