Учительница математики изнасиловала 11-летнего школьника

27 января 2026, 07:40

В США учительница из Кентукки совратила 11-летнего мальчика

Фото: iStock/S_Chum

В штате Кентукки учительницу математики Сидни Граф задержали за совращение 11-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал WLKY.