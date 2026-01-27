Учительница математики изнасиловала 11-летнего школьника
В штате Кентукки учительницу математики Сидни Граф задержали за совращение 11-летнего школьника. Об этом сообщает телеканал WLKY.
Женщину арестовали в середине декабря после того, как она завела близкие отношения с пятиклассником. Следствие выяснило, что Граф обсуждала с мальчиком интимные темы, включая оральный секс.
Ситуация усугубилась, когда парень садился в ее машину для встречи. Первоначально считалось, что она не успела совершить развратные действия. Однако новые обвинения утверждают, что Граф не только совратила ребенка, но и изнасиловала его. Также ее обвинили в вовлечении малолетнего в незаконную деятельность и хранении запрещенных препаратов. Сидни отрицает все обвинения.
