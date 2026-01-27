Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной во время сноубординга
Японская полиция подтвердила гибель российского гражданина, попавшего под лавину в префектуре Нагано. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в японских СМИ распространилась информация о смерти 42-летнего россиянина, который занимался бэккантри-сноубордингом. Отмечалось, что трагедия случилась 25 января.
В результате схода лавины в горной местности мужчина, катавшийся вне подготовленных трасс в районе деревни Хакуба, оказался под толстым слоем снега. В его группе было еще два человека, которые смогли самостоятельно спуститься с гор.
«Вчера его нашли, но он скончался», — сообщили местные правоохранительные органы.Полиция Японии уведомила российское консульство о случившемся и связывается с семьей погибшего для решения дальнейших вопросов. В настоящее время стороны обсуждают процедуру репатриации тела россиянина на Родину.