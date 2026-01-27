Полиция Японии подтвердила гибель россиянина под лавиной во время сноубординга

27 января 2026, 04:56

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Японская полиция подтвердила гибель российского гражданина, попавшего под лавину в префектуре Нагано. Об этом сообщает РИА Новости.





Ранее в японских СМИ распространилась информация о смерти 42-летнего россиянина, который занимался бэккантри-сноубордингом. Отмечалось, что трагедия случилась 25 января.





«Вчера его нашли, но он скончался», — сообщили местные правоохранительные органы.