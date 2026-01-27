Достижения.рф

Сотни ручных крыс бесконтрольно расплодились в частном доме из-за ошибки хозяина

На Лонг-Айленде волонтёры пытаются спасти три сотни ручных крыс, расплодившихся в доме
Фото: iStock/yumie yokomizo

На острове Лонг-Айленд в США волонтёры приступили к масштабной операции по спасению нескольких сотен ручных крыс, бесконтрольно расплодившихся в частном доме. Об этом информирует издание Need To Know.



Сотрудники зоозащитной организации Strong Island Animal Rescue обнаружили в жилище около трёхсот животных. Они прибыли на место после жалоб соседей об антисанитарии.

По словам волонтеров, крысы свободно бегали по комнатам, заполнили все шкафы и прогрызли ходы в стенах. Состояние этих питомцев оказалось тяжёлым: они страдали от различных заболеваний, включая абсцессы.

Обстановку в доме оценили как «критическую». Дышать без средств защиты в помещении было практически невозможно. К настоящему моменту волонтерам уже удалось спасти около 150 особей.

Хозяина животных задержали правоохранительные органы. Специалисты объяснили, что мужчина содержал самцов и самок вместе, что и привело к неконтролируемому размножению.

Мария Моисеева

