Сотни ручных крыс бесконтрольно расплодились в частном доме из-за ошибки хозяина

27 января 2026, 05:45

На Лонг-Айленде волонтёры пытаются спасти три сотни ручных крыс, расплодившихся в доме

Фото: iStock/yumie yokomizo

На острове Лонг-Айленд в США волонтёры приступили к масштабной операции по спасению нескольких сотен ручных крыс, бесконтрольно расплодившихся в частном доме. Об этом информирует издание Need To Know.