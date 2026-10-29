В Химках школьники и учителя узнали, как противостоять кибермошенникам
В химкинской школе «Флагман» прошёл семинар по киберграмотности, посвящённый финансовым рискам и защите персональных данных. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Организатором выступил Корпоративный университет развития образования.
«На встречу пригласили педагогов и учащихся. Учителям объяснили, как научить детей распознавать мошеннические схемы и донести до них правила безопасного поведения в интернете. Школьникам на живых примерах наглядно продемонстрировали, какими методами злоумышленники вовлекают подростков в свои аферы», ‒ рассказали в ГУРБ.На мероприятии выступили представители киберполиции Московской области, Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО, Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу и ГУРБ.
Педагоги получили готовые рекомендации для бесед с детьми о мошенничестве, а школьники ‒ чёткое представление о том, как не попасться на уловки злоумышленников.
Как отметили в ГУРБ, полученные знания помогут им обеспечить безопасность как в стенах учебного заведения, так и в повседневной жизни.