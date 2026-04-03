Подмосковные практики активного долголетия признали лучшими в России
В Координационном центре правительства подвели итоги VI Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Подмосковье завоевало награды в трёх ключевых номинациях, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Отбор проходил по пяти номинациям, и в трёх победили проекты из Московской области.
«Признание сразу трёх подмосковных проектов на федеральном уровне – результат системной работы. Мы сделали программы долголетия по-настоящему разнообразными. Одним важны цифровые решения и телемедицина, другим – активные форматы, третьим – доступная и комфортная инфраструктура. Мы продолжим развивать эти направления, чтобы люди старшего поколения могли выбрать то, что подходит именно им. Отмечу, что сегодня в подмосковном проекте «Активное долголетие» – более 800 000 участников», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Победителем в самой технологичной номинации «Инновационные практики активного долголетия» стал проект «Телемедицина для долголетия». Его реализовал Центр внедрения изменений и обеспечения деятельности Минздрава Московской области вместе с Минсоцразвития региона.
Это система удалённого наблюдения за здоровьем людей старшего возраста. Участники проекта получают на дом тонометры, глюкометры и пульсоксиметры. Данные в режиме реального времени передаются врачам. При отклонении показателей от нормы система автоматически сигнализирует медику. Пациент получает экстренную консультацию или выезд бригады.
В номинации «Практики для мужчин 60+» победил проект «Бокс для жизни» Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский». Программа ломает стереотип о том, что бокс – спорт только для молодёжи. Для мужчин «серебряного» возраста разработан щадящий комплекс упражнений, основанный на элементах бокса и кикбоксинга. Тренировки проходят под контролем инструктора и врача.
В номинации «Использование региональных инфраструктур для проведения мероприятий активного долголетия» первенствовал проект «Адаптивная инфраструктура для возраста возможностей» от «Центра реализации социально-культурных проектов» администрации Одинцовского городского округа.
Победители получили денежные сертификаты на 500 000 рублей для развития своих инициатив. Это позволит масштабировать опыт на другие муниципалитеты.