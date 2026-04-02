Подмосковные семьи реализовали свыше 132 000 региональных маткапиталов

02 апреля 2026, 22:07

В Московской области семьи реализовали уже более 132 000 региональных материнских капиталов. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.





Региональный материнский капитал – дополнительная мера поддержки семей с детьми, действующая в Московской области. Номинал сертификата – 100 000 рублей.



На этот вид помощи с 2014 года могут рассчитывать семьи при рождении второго или последующих детей в период с 2011 по 2016 годы. Средства можно использовать на конкретные нужды – улучшение жилищных условий, газификацию домов, получение образования детьми.

«Семьи региона реализовали уже более 132 000 материнских капиталов. Чаще всего родители используют материнский капитал на улучшение жилищных условий. С начала года средствами маткапитала воспользовались уже более 600 семей», – уточнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.