Подмосковные семьи реализовали свыше 132 000 региональных маткапиталов
В Московской области семьи реализовали уже более 132 000 региональных материнских капиталов. Такие данные привели в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Региональный материнский капитал – дополнительная мера поддержки семей с детьми, действующая в Московской области. Номинал сертификата – 100 000 рублей.
На этот вид помощи с 2014 года могут рассчитывать семьи при рождении второго или последующих детей в период с 2011 по 2016 годы. Средства можно использовать на конкретные нужды – улучшение жилищных условий, газификацию домов, получение образования детьми.
«Семьи региона реализовали уже более 132 000 материнских капиталов. Чаще всего родители используют материнский капитал на улучшение жилищных условий. С начала года средствами маткапитала воспользовались уже более 600 семей», – уточнил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.Подать заявление на использование маткапитала можно в электронном виде через региональный портал госуслуг Московской области. При этом владельцам сертификатов нужно своевременно вносить изменения в учётные сведения при смене фамилии, имени, отчества или получении нового паспорта. Это позволит избежать задержек.
Как подчеркнули в министерстве, региональная мера поддержки – это дополнение к федеральному материнскому капиталу. Размер федерального маткапитала был проиндексирован в феврале. Теперь при рождении первого ребёнка он составляет около 729 000 рублей, второго – 963 000 рублей, если семья не получала выплату на первого ребёнка.
Все меры социальной поддержки при рождении ребёнка в Подмосковье можно найти по ссылке.