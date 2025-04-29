Подмосковные предприниматели побывали с бизнес-миссией в Ташкенте

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
10 подмосковных компаний приняли участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Узбекистан. Поездку организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Это предприятия по производству удобрений, стройматериалов, косметики и другие. Всего было проведено около 80 встреч.
Узнать больше о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
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«Фонд организовал деловые переговоры представителей малого и среднего бизнеса с потенциальными зарубежными покупателями. Всего состоялось 77 встреч. Кроме того, прошла встреча подмосковных компаний с Торговым представительством России в Узбекистане. Компании получили информацию об особенностях ведения предпринимательской деятельности в республике, локализации производства и ввозе в страну товаров», – рассказали в ведомстве.Во время деловой поездки одна из компаний, ООО «Туропласт» из Подольска, заключила соглашение о сотрудничестве с узбекской компанией Original Grand Plast. Предприятие производит изоляционные полимерные композиции для трубной промышленности.
Узнать больше о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.
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Лора Луганская