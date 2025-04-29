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Подмосковные предприниматели побывали с бизнес-миссией в Ташкенте

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

10 подмосковных компаний приняли участие в многоотраслевой бизнес-миссии в Узбекистан. Поездку организовал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Это предприятия по производству удобрений, стройматериалов, косметики и другие. Всего было проведено около 80 встреч.
«Фонд организовал деловые переговоры представителей малого и среднего бизнеса с потенциальными зарубежными покупателями. Всего состоялось 77 встреч. Кроме того, прошла встреча подмосковных компаний с Торговым представительством России в Узбекистане. Компании получили информацию об особенностях ведения предпринимательской деятельности в республике, локализации производства и ввозе в страну товаров», – рассказали в ведомстве.
Во время деловой поездки одна из компаний, ООО «Туропласт» из Подольска, заключила соглашение о сотрудничестве с узбекской компанией Original Grand Plast. Предприятие производит изоляционные полимерные композиции для трубной промышленности.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортёров и подать заявку на участие можно на сайте фонда.

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Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать вкусные и качественные корнеплоды
29 апреля 2025, 22:38

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья за первые три месяца этого года купили более 19,5 тыс. тонн корнеплодов. В среднем они приобретали 218 тонн в день. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Спрос на эти товары повысился на 8%, что объясняется сезонностью. В зимне-весенний период на прилавках магазинов в качестве альтернативы можно купить только тепличные овощи.

Морковь, батат, свёкла, репа, редька, сельдерей и другие корнеплоды представлены в продуктовых магазинах, на рынках и в супермаркетах региона в широком ассортименте.
«Они богаты клетчаткой, что полезно для пищеварения, содержат витамины и минералы. Самые полезные и вкусные корнеплоды – сезонные. При выборе нужно обращать внимание на целостность плодов. Они должны быть твёрдыми, без мягких участков и признаков порчи. Хранить корнеплоды лучше в прохладном месте, а готовить по вкусу – варить, запекать, жарить или есть сырыми», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в продаже представлены корнеплоды как от отечественных и зарубежных производителей, так и выращенные на подмосковных полях.

Купить продукцию региональных производителей можно и на сезонных ярмарках. График их работы можно найти на сайте министерства.

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Завод по переработке пластика в Егорьевске начал работать с отходами IV класса
29 апреля 2025, 22:22

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковный завод по переработке пластика «ЭкоЛайн-ВторПласт» начал утилизировать отходы IV класса опасности. Это позволит расширить сырьевую базу и нарастить объёмы производства без привлечения сторонних поставщиков, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«К IV классу относятся разные виды пластиковой упаковки, в том числе ёмкости для красителей и других химических веществ, а также загрязнённый химвеществами полиэтилен и прочие полимерные материалы. Автоматизированная система сортировки позволяет быстро отделять подходящие фракции пластиковых отходов. Многоуровневая горячая мойка тщательно очищает материал. Лазерная фильтрация и дегазация позволяют получать вторсырьё, пригодное даже для пищевой промышленности», – разъяснили в ведомстве.
«ЭкоЛайн-Вторпласт» – крупнейший завод по переработке пластиков и первое в России предприятие, которое обслуживается силами оператора по обращению с отходами и переработчика вторичных материалов. Завод расположен в деревне Поцелуево муниципального округа Егорьевск.

Предприятие запустили в прошлом году. Мощность переработки – около 62 тыс. тонн отходов в год. В феврале 2025-го оно стало одним из первых отечественных заводов, включённых в официальный реестр утилизаторов Министерства природных ресурсов России.

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Выставка в Серпухове расскажет о подвиге военных медиков
29 апреля 2025, 22:09

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпуховском историко-художественном музее 30 апреля начнёт работу выставка «Военная медицина», посвящённая подвигу военных медиков, которые внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция погрузит зрителей в атмосферу военного времени и поможет больше узнать о буднях госпиталей, самоотверженной работе врачей и медсестёр, о тех, кто боролся за жизнь каждого солдата.
«В Серпухове в 1941 году работало множество госпиталей. На выставке представлены фото «города-госпиталя». Экспонаты также расскажут о знаменитых серпуховичах-военных медиках. На ней представлены личные вещи, фотографии и уникальные документы знаменитых хирургов. В их задачи входили не только помощь раненым военным, но и медобслуживание тружеников тыла, охрана здоровья детей», – говорится в сообщении.
В экспозиции также представлена палатка, подаренная музею реконструктором и историком Дмитрием Дериенко. В этом разделе показано первое, самое сложное, ответственное и опасное звено оказания помощи раненым – на поле боя.

Выставка открыта до 22 июня в галерее «Каретный сарай». Подробная информация и билеты – на сайте музея.

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Подмосковные школы сахарного диабета с начала года обучили 12,5 тыс. человек
29 апреля 2025, 21:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области работает 122 школы сахарного диабета. Обучение в них с начала текущего года прошли около 12,5 тыс. человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи рассказывают в таких школах пациентам с сахарным диабетом о правильном питании, подсчёте углеводов, коррекции доз инсулина, инъекциях интерпретации результатов измерения уровня сахара в крови.
«Течение болезни и качество жизни зависит и от пациента. Сейчас в регионе работают 122 школы сахарного диабета. Пройти обучение особенно важно пациентам, впервые столкнувшимся с диагнозом. В школах они могут получить не только информацию, но и поддержку. Всего с начала года обучение в школах сахарного диабета прошли почти 12,5 тыс. человек, в том числе 457 детей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В ведомстве добавили, что бесплатно пройти обучение в школе сахарного диабета может любой житель Подмосковья с подтверждённым диагнозом. Для этого нужно обратиться к лечащему врачу.

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В Подмосковье напомнили о правилах эксплуатации надувных батутов
29 апреля 2025, 21:34

Фото: iStock / Zuberka

Минэкологии Московской области в преддверии летнего сезона активного отдыха напомнило муниципальным образованиям правила установки и эксплуатации надувных батутов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прежде всего, на каждый аттракцион нужно обязательно оформить эксплуатационную документацию. Она должна содержать всю необходимую информацию, позволяющую обеспечивать безопасность аттракциона.
«В эту документацию входят паспорт и руководство или инструкция по эксплуатации. Собственники аттракционов обязаны зарегистрировать их ещё до начала эксплуатации в органе Гостехнадзора по месту установки. Работа аттракциона без ответственного лица, отвечающего за его безопасное использование, не допускается», – отметили в министерстве.
Там добавили, что за нарушения требований технического регламента предусмотрен административный штраф. Для юрлиц он составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Как подчеркнули в Минэкологии, напоминание призвано исключить случаи травматизма. Оно будет полезно не только тем, кто эксплуатирует аттракционы, но и жителям, которые ими пользуются.

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