Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бизнес-акселераторе
Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья смогут стать участниками бесплатного образовательного акселератора «Бренд-навигатор». Присоединиться к нему пригласил Центр «Мой бизнес» Московской области, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Обучение стартует 15 октября. Программа поможет участникам освоить инструменты развития бренда.
«Акселератор включает семь бесплатных очных мероприятий. Эксперты представят набор практических инструментов для развития бизнеса. Участники получат знания по таким направлениям, как философия бренда, стратегия продвижения, управление командой, клиентоориентированность и другим. Эксперты помогут найти оптимальное решение бизнес-задач», – рассказали в ведомстве.Занятия будут проходить на площадке «ПРОстранство «ЛИЦА» по адресу: Москва, ул. Марксистская, д. 5 (м. Марксистская, выход №6).
Количество мест ограничено. Для участия в каждом мероприятии нужна отдельная регистрация. Заявки принимают до 9 утра 15 октября. О программе акселератора и процедуре регистрации можно узнать на сайте.
Актуальная информация о мероприятиях для бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.