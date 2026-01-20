Подмосковные предприниматели узнают на вебинаре о цифровых инструментах экспорта
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области предлагает подмосковным предпринимателям принять участие в бесплатном вебинаре «Цифровые инструменты для экспорта». Он состоится в четверг, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Спикером вебинара выступит международный консультант по маркетингу, эксперт по автоматизации продаж Юлия Малявина.
«Участникам расскажут о современных трендах в покупательском поведении клиентов на различных рынках. В ходе мероприятия подробно рассмотрят, как выстроить воронки продаж для бизнеса с учётом национальной специфики и менталитета целевой аудитории. Слушатели изучат возможности повышения продаж и оптимизации маркетинговых процессов», – сказали в министерстве.Вебинар пройдёт в онлайн-формате 22 января, он начнётся в полдень. Подать заявку можно до 18 часов 21 января по ссылке. Ссылка на сам вебинар придёт на почту, указанную при регистрации.