В Подмосковье выпустили алюминиевую банку с рекордно низким углеродным следом

20 января 2026, 16:16

оригинал Фото: «Арнест Упаковочные Решения»

Наро-Фоминский завод по производству алюминиевой банки для напитков компании «Арнест Упаковочные Решения» выпустил первую в стране банку с рекордно низким углеродным следом. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.





В июне прошедшего года в рамках внедрения нового стандарта «зелёных» технологий на рынок вышла первая партия новинки. Для запуска компания «Напитки Вместе» разработала уникальный вкус безалкогольного энергетического напитка VOLT Energy киви-фейхоа. В конце прошлого года «РУСАЛ» завершил производство второй партии инновационных слитков для алюминиевых банок с рекордно низким углеродным следом. Показатель менее 3 т СО2/т алюминия стал минимальным для компании в рамках действующего производства.



Фото: «Арнест Упаковочные Решения»

Проект реализуется в рамках стратегического сотрудничества в развитии экономики замкнутого цикла. Инициатива соответствует целям стратегии низкоуглеродного развития России до 2060 года.

«Полтора года назад на предприятии запустили новую производственную линию. Инвестиции превысили 1,4 млрд рублей. Со стороны государства проект поддержал Фонд развития промышленности России, предоставив миллиард рублей льготного займа. Сегодня компания продолжает активно развиваться», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.